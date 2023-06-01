Москва назвала условием продления зерновой сделки возобновление экспорта аммиака из РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Решение проблемы экспорта российского аммиака является частью имеющихся в рамках черноморской инициативы договоренностей, оснований для выдвижения дополнительных условий для запуска аммиакопровода "Тольятти-Одесса" нет, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

"Наша позиция остается неизменной - экспорт аммиака является частью имеющихся договоренностей и должен был начаться одновременно с транспортировкой украинского зерна. Это полностью соответствует заявленным (генеральным секретарем ООН) Антониу Гутерришем целям по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, и для каких-либо дополнительных требований места нет", - говорится в комментарии дипломата на сайте МИД.

Он подчеркнул, что в Киеве продолжают попытки обставить вывоз российского аммиака различными предварительными условиями, "пытаются буквально выторговать дополнительные выгоды".

Кроме того, в Секретариате ООН, зная о российской позиции, "продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов", отметил замминистра.

"Тем более что отсутствие каких-либо результатов налицо - аммиакопровод как не работал, так и не работает. Без решения этой проблемы речи не идет не то что о добавлении портов и расширении номенклатуры украинского экспорта, но и о дальнейшем продолжении "черноморской инициативы" после 17 июля в принципе", - сказал Вершинин.

Он добавил, что Россия уже больше года не имеет возможности вывозить аммиак вообще, "что является одной из причин дефицита (порядка 70%) этого ключевого сырья".

"Спустя без малого год после подписания Стамбульского "пакета" экспорт российского аммиака так и не был налажен - ни через Вентспилс, ни через Южный. В целом сохраняются и усугубляются все связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой, страхованием, "замороженными" активами и так далее", - сообщил Вершинин.

Он напомнил, что для продления "зерновой сделки необходимо также решить следующие проблемы: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, а также "разморозка" активов российских компаний.