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JPMorgan сократил порядка тысячи сотрудников бывшего First Republic Bank

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американский банк JPMorgan Chase & Co уволил около 1 тысячи сотрудников бывшего First Republic Bank, активы которого он купил в начале месяца, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление JPMorgan.

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Около 85% сотрудников бывшего First Republic, чей штат насчитывал порядка 7,2 тыс. человек, получили постоянную или временную работу в JPMorgan.

Сотрудники, которым не предложили работу, получат вознаграждение и причитающиеся им дополнительные выплаты за 60 дней. Кроме того, им предложат пакет, включающий единовременную выплату и сохранение привилегий, предоставляемых сверх оклада.

Американские регуляторы 1 мая закрыли First Republic Bank после масштабного оттока средств вкладчиков, продав JPMorgan основную часть его активов и депозиты. В результате сделки к JPMorgan перешел портфель кредитов First Republic на сумму $173 млрд, ценные бумаги на $30 млрд, а также депозиты на $92 млрд.

Акции JPMorgan подешевели на дополнительных торгах в четверг на 0,4%. С начала года рыночная стоимость банка увеличилась на 4,8%, до $395,5 млрд.

JPMorgan First Republic Bank
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