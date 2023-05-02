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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Акции банков США дешевеют после закрытия First Republic Bank

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Котировки акций региональных банков США демонстрируют резкое падение на новости о закрытии First Republic Bank, бумаги более крупных банков страны также дешевеют.

Так, стоимость PacWest Bancorporation упала более чем на 31%, Western Alliance Bancorporation - на 18,8%, Metropolitan Bank Holding Corp. - на 20,3%.

Акции JPMorgan Chase & Co. снизились в цене на 0,7%, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley - на 2,7%, Citigroup Inc. - на 3,5%, Wells Fargo - на 4,1%, Bank of America Corp. - на 3,6%.

Американские регуляторы закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, а также депозиты банку JPMorgan. Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года.

В результате сделки к JPMorgan перейдут депозиты клиентов First Republic на общую сумму около $92 млрд, причем как застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), так и не застрахованные. Сумма включает $30 млрд, которые First Republic получил в марте от 11 крупных банков США в виде депозитов. Кроме того, JPMorgan покупает подавляющее большинство активов First Republic, включая его портфель кредитов на сумму $173 млрд и ценные бумаги на $30 млрд.

В рамках соглашения FDIC разделит с JPMorgan убытки по ипотечным займам на жилую и коммерческую недвижимость, выданным First Republic. Кроме того, регулятор предоставит JPMorgan финансирование под фиксированную процентную ставку в размере $50 млрд сроком на пять лет.

First Republic, занимавший 14-е место среди крупнейших банков США на конец 2022 года, зафиксировал отток средств клиентов с депозитов на сумму более $100 млрд вслед за закрытием Silicon Valley Bank в марте 2023 года. Активы First Republic, по данным на 13 апреля, составляли $229,1 млрд, отмечает FDIC.

Более крупным в истории банковской системы США является только крах Washington Mutual, активы которого превышали $307 млрд. В 2008 году их также выкупил JPMorgan.

JPMorgan Chase First Republic Bank США
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