"Россети" могут сократить дивиденды до 2026 года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" может сократить дивидендные выплаты до 2026 года в качестве одной из мер для финансирования проектов электрификации расширения БАМа и Транссиба, сообщил "Коммерсантъ".

Газета ссылается на материалы к заседанию комиссии по вопросам развития ж/д инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока. Такая мера может дать 60 млрд рублей недостающих средств.

По информации издания, в остальном дефицит в размере 260 млрд рублей также может быть закрыт за счет сдвижки финансирования инвестпрограммы "Россетей", что может высвободить до 100 млрд рублей на проекты БАМа и Транссиба.

Также речь идет о тарифной поддержке. В мае, как сообщалось, сетям повысили тариф на 6,3%. По данным "Коммерсанта", следующая индексация намечена на июль 2025 года (на 2%), далее тариф могут повысить еще на 2% с июня 2026 года. Суммарно тарифные меры дадут компании до 100 млрд рублей на финансирование строек.

В материалах комиссии "говорится, что меры уже были поддержаны премьер-министром Михаилом Мишустиным". В его аппарате, а также в "Россетях" и Минфине "Коммерсанту" не ответили.

Вопрос финансирования сетевых проектов БАМа и Транссиба обсуждается уже несколько лет. Ранее предлагалось, в частности, использовать средства ФНБ, а также продать принадлежащие ФСК акции "Интер РАО".

В марте 2023 года "Федеральная сетевая компания - Россети" попросила правительство проработать источники финансирования энергоснабжения второго этапа расширения Восточного полигона.

"Если у нас по первому этапу Восточного полигона, в принципе, все в порядке, и с точки зрения финансирования все источники сбиты, синхронизированы, и в инвестиционной программе они есть, то что касается второго этапа - здесь есть вопросы", - говорил глава компании Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.