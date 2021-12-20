"Россети" и "РусГидро" электрифицируют восточный полигон РЖД из собственных средств

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" и ПАО "Россети" проводят проекты по электрификации второго этапа развития восточного полигона РЖД, исходя из наличия собственных и заемных средств, сообщил "Интерфаксу" министр энергетики Николай Шульгинов.

Он напомнил, что обе компании "несколько раз подавали заявки на ФНБ, переделывали эти заявки", но денег не получили.

"Пока, несмотря на сложности, особенно в "Россетях", они будут реализовывать эти проекты, исходя из наличия собственных и заемных средств", - заявил министр и добавил, что вопрос о выделении средств ФНБ для этих компаний не закрыт.

"Проекты важные, их нужно реализовывать в любом случае. Тема не закрыта. Они не получили окончательного ответа, поэтому все равно продолжают сегодня проектировать эти объекты, будут начинать строить, а дальше посмотрим", - сказал Шульгинов.

"Россети" подавали заявку на финансирование из ФНБ одного из своих ключевых проектов - энергоснабжения в рамках II очереди модернизации БАМа и Транссиба. Компания рассчитывала получить из фонда примерно 100 млрд рублей. Предполагалось, что по большей части финансирование придется на "магистральную" "дочку" холдинга - ПАО "ФСК ЕЭС", и часть его может быть покрыта за счет средств от техприсоединения (такую схему компания использовала и раньше).

Также предполагалось, что за счет средств ФНБ может быть профинансировано до 25% стоимости проектов модернизации "РусГидро" на Дальнем Востоке. При этом менеджмент компании отмечал, что норма доходности таких проектов в результате может быть снижена. В ноябре доходность была утверждена правительством на уровне 12,5%, как и ожидалось.