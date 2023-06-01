"Россети" сообщили о возможной допэмиссии на 120,5 млрд рублей в пользу государства

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Увеличение уставного капитала ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (сокращенно - "Россети") для приобретения от государства региональных активов может достигнуть почти 120,45 млрд рублей, сообщается в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Речь идет о размещении свыше 240,89 млрд дополнительных обыкновенных акций по их номинальной стоимости 0,5 рублей.

Предполагается, что дополнительные акции будут размещены по закрытой подписке в пользу Росимущества и будут оплачены акциями АО "Региональные электрические сети", АО "Электромагистраль", АО "Энергетик", а также имуществом, среди которого "объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Республики Адыгея, в Кольском районе Мурманской области, а также имущество, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием".

Вопрос будет рассмотрен на годовом собрании акционеров компании 30 июня, которое пройдет в заочном формате.

Как сообщалось, о передаче акций компаний речь шла в соответствующем указе президента, подписанном 10 мая. В частности, в нем говорилось о передаче "Россетям" в рамках допэмиссии по закрытой подписке около 92,5 млн акций новосибирских "Региональных электрических сетей", которые государство получило в рамках судебного процесса над экс-министром Михаилом Абызовым. Согласно сайту компании, ее уставный капитал разделен почти на 96,4 млн акций. Передаваемый пакет, таким образом, соответствует всей доле государства в РЭС, которая, согласно отчетности компании, с 1 сентября 2022 года составляет 95,98% акций компании (остальное - у неназванных физических и юридических лиц).

РЭС занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Новосибирской области, ее выручка за прошлый год достигла 17,5 млрд рублей, прибыль - 801,6 млн рублей. Компания была создана в 2004 году в рамках реформы электроэнергетики РФ, принципы которой предусматривали разделение по видам деятельности, как "дочка" "Новосибирскэнерго" - одной из немногих энергокомпаний, находившихся под контролем частных инвесторов, а не РАО "ЕЭС". Вместе с "Новосибирскэнерго" РЭС была частью холдинга Ru-Com, где Абызов консолидировал свои активы после ухода из РАО. В 2012 году Абызов стал министром по делам открытого правительства, в 2018 году этот пост был упразднен.

В марте 2019 года Абызов был задержан. Он является фигурантом уголовного дела, в рамках которого ему вменяется в вину организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО", правопреемник "Новосибирскэнерго") и ОАО "Региональные электрические сети" ("РЭС") похитил у компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

В прошлом году акции РЭС были обращены в доход государства - таким способом было исполнено решение суда о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд рублей.

Помимо акций "Региональных электрических сетей" государство одобрило передачу акций новосибирских же АО "Электромагистраль" (его акции были переданы РФ тем же решением, что и акции РЭС) и АО "Энергетик". В "Электромагистрали" по состоянию на конец 2022 года Росимуществу принадлежало 64,598%, еще 29,907% было у РЭС. Выручка "Электромагистрали" по итогам 2022 года составила около 1,4 млрд рублей, чистый убыток сложился на уровне 136,4 млн рублей.

АО "Энергетик" же, согласно его отчетности, ранее было ФГУП, реорганизация была проведена в феврале прошлого года, Росимуществу принадлежат 100% в капитале. По итогам прошлого года выручка этой компании составила почти 0,5 млрд рублей, прибыль - 2,88 млн рублей.

Как сообщалось, в начале года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" присоединили ПАО "Россети", АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". Бумаги первых трех структур были конвертированы в бумаги ФСК (а последней - погашены), для этого было необходимо четыре допэмиссии акций, которые ЦБ зарегистрировал в середине декабря. В компании поясняли, что это нужно, так как "коэффициенты конвертации акций присоединяемых акционерных обществ не совпадают".

По итогам связанных с реорганизацией допэмиссий уставный капитал "Федеральной сетевой компании - Россети" должен был превысить 1,056 трлн рублей (свыше 2,113 трлн акций номиналом 0,5 рублей). После реорганизации доля участия РФ в капитале составляет не менее 75% плюс 1 акция.