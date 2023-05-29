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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Иностранные фирмы уступают офисы в центре Гонконга китайским компаниям

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Компании материкового Китая занимают оставленные иностранными фирмами элитные офисные помещения в центральном районе Гонконга, пишет Financial Times.

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ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, займет около 16 тысяч кв. футов (1,5 тысячи кв. м) во втором по высоте офисном здании города. Использовавший это офисное пространство швейцарский банк Julius Baer переезжает дальше от центра, говорят источники издания.

Кроме того, аффилированная с China National Petroleum Corporation (CNPC) структура готовится занять офис площадью около 14 тысяч кв. футов. Предыдущий арендатор - принадлежащая швейцарской IWG фирма по сдаче в аренду офисных помещений Regus - закрыла свой центр в этом офисе.

Гонконг столкнулся с оттоком иностранных компаний из-за политики нулевой терпимости к COVID-19, отмечает FT. Многие их них переместили сотрудников в Сингапур.

По данным риелтерского агентства Colliers, компании материкового Китая в первом квартале арендовали порядка 29% сдававшихся в центре города площадей против 21% и 23% в 2022 и 2021 годах соответственно.

Доля свободных помещений на рынке коммерческой недвижимости Гонконга вышла на рекордно высокий уровень и составляет примерно 17%, подсчитала брокерская фирма Cushman & Wakefield.

ByteDance Julius Baer Гонконг Сингапур Colliers Cushman & Wakefield
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