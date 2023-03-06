Россия в 2022 г. увеличила экспорт индюшатины на 19%, мяса птицы в целом - на 16%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2022 году экспортировала более 26 тыс. тонн мяса индейки, что на 19% больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт".

По данным исполнительного директора Национальной ассоциации производителей индейки Анатолия Вельматова, на которого ссылается центр, этот показатель составил порядка 7% от всех поставок мяса птицы из России.

"В 2022 году мясо российской индейки было отправлено в 46 стран мира, при этом сложились 3 основных центра экспорта - страны Центральной Африки, Азия и Ближний Восток", - сказал Вельматов.

По его словам, устойчивым трендом является рост стоимостных объемов экспорта, что связано с изменением ассортимента за счет включения в продажи более дорогих товаров (филе грудки, филе бедра, полуфабрикаты) и мирового роста цен на мясо.

Как сообщает "Агроэкспорт", выручка российских производителей от поставок индюшатины за рубеж в прошлом году увеличилась на 45%.

Центр также сообщил, что в целом экспорт мяса птицы из РФ в 2022 году увеличился на 16% в натуральном и на 51% - в стоимостном выражении. С 2017 года натуральный объем продаж мяса птицы за рубеж вырос более чем вдвое, выручка - в 4,7 раза.

Как считает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, мнение которого приводит "Агроэкспорт", "это говорит о значительных накопленных компетенциях и способности решать сложнейшие задачи, которые ставит динамично меняющаяся внешняя среда".

Крупнейшие покупатели

Тройка стран-лидеров по стоимостному объему импорта российского мяса птицы в 2022 году не изменилась. Как и годом ранее, позицию крупнейшего покупателя сохранил Китай, на который, по уточненным данным, пришлось 39% всего физического объема российского экспорта мяса птицы в прошлом году (в 2021 году - 41%). Мяса птицы из России в КНР в прошлом году поставлено 139 тыс. тонн, что на 11% больше, чем в 2021 году. В денежном выражении поставки выросли на 53%.

"Среди внутренних факторов, способствующих росту, можно отметить увеличение выпуска востребованной на китайском рынке продукции. Кроме того, в течение прошлого года удалось преодолеть значительную часть проблем, связанных с логистическими ограничениями, возникшими вследствие отказа основных операторов от работы в России", - пояснил Лахтюхов.

Второй покупатель российского мяса птицы в 2022 году - Саудовская Аравия, увеличившая объем закупок на 59% в натуральном и на 85% в стоимостном выражении. В топ-3 импортеров также входит Казахстан с динамикой роста 42% и 55% соответственно.

Кроме того, отгрузки мяса более чем втрое увеличены в ОАЭ, более чем вдвое - в Белоруссию, Азербайджан, Бахрейн, Гану и Анголу. "Среди стран дальнего зарубежья второе и третье места занимают Саудовская Аравия и ОАЭ. Это прежде всего обусловлено существенным ростом цен в регионе на продукцию из мяса птицы в первом полугодии 2022 года, сохранением логистической доступности и укреплением экономических связей с этими странами", - отметил Лахтюхов.

Экспорт, производство и потребление

В структуре экспорта мяса птицы по-прежнему более 90% приходится на домашних кур. Развивается и экспорт мяса утки, который по итогам 2022 года увеличился более чем в два раза в натуральном и стоимостном выражении.

В то же время, как считает Лахтюхов, экспортный потенциал российского птицеводства еще не реализован в полной мере. Сохранения позитивной динамики в экспорте ожидают и индейководы. По словам Вельматова, в качестве основных факторов можно назвать рост мирового потребления мяса индейки как относительно недорогого мяса с высоким содержанием белка, снижение объемов экспорта из США и стран Западной Европы из-за ухудшения эпизоотической ситуации, усиление конкурентоспособности российского мяса индейки на мировом рынке, а также текущее снижение курса рубля по отношению к мировым валютам.

По данным ФАО, которые приводит "Агроэкспорт", в 2019-2021 годах в мире в среднем производилось 132 млн тонн мяса птицы в год, в том числе 40% - в развитых странах и 60% - в развивающихся. Организация ожидает, что к 2031 году глобальное производство мяса птицы достигнет почти 154 млн тонн.

ФАО оценивает мировую торговлю мясом птицы в 2019-2021 годах в среднем на уровне 13,8 млн тонн в год в натуральном объеме. В денежном выражении, согласно ITC Trade Map, глобальный импорт в 2021 году составил практически $29 млрд. Ведущими покупателями являлись Китай ($3,5 млрд), Германия ($1,8 млрд) и Мексика ($1,5 млрд). К 2031 году эксперты ФАО прогнозируют рост мировой торговли мясом птицы до 16 млн тонн, в том числе ввоз в Африку за десятилетие увеличится на 1,3 млн тонн, в Азию - на 350 тыс. тонн.