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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Россия за 11 месяцев 2022 г. увеличила экспорт мяса птицы на 19%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - РФ за 11 месяцев 2022 года экспортировала 323,3 тысячи тонн мяса птицы, что на 19% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, сообщается в презентации Национального птицеводческого союза на Межрегиональной агропромышленной конференции в Челябинске в среду.

Причем на долю мяса птицы пришлась значительная часть общих поставок российского мяса за рубеж. Их объем составил 499,6 тыс. тонн (на 5% больше).

Как заявил на конференции генеральный директор союза Сергей Лахтюхов, экспорт растет, несмотря санкционное давление, связанное с ограничениями логистики и сферы сервисных услуг, в частности, страхования.

По его словам, достигнут "достаточно серьезный прирост" по экспорту в страны дальнего зарубежья, прежде всего, в Китай и Саудовскую Аравию. "Саудовская Аравия показала колоссальнейший прирост. Выросли поставки в Объединенные Арабские Эмираты. Африка стала достаточно серьезным импортером российской индейки, несмотря на то, что это более дорогое мясо, премиальное", - сказал Лахтюхов.

Кроме того, значительная часть экспорта российского мяса птицы пришлась на страны ЕАЭС. "Так, Белоруссия в конце прошлого года начала импортировать и тушку в целом, и филе, и разделку. Очень сильно увеличился экспорт в Казахстан", - отметил глава союза.

Россия
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