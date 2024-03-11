Суд частично отменил доначисление "Дулисьме" налога на прибыль за 2019 год

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал недействительным доначисление ФНС нефтяной компании "Дулисьма" налога на прибыль в сумме 3,699 млрд рублей, а также пени и штрафа, говорится в решении суда.

Истцом в деле выступила сама НК, которая оспаривала доначисление за налоговое правонарушение 3,699 млрд рублей за 2019 год, пени в сумме 310,67 млн рублей и штрафа 1,479 млрд рублей. Компания также требовала уменьшить сумму штрафа не менее чем в 16 раз.

По мнению налоговой службы, камеральная налоговая проверка выявила, что НК "Дулисьма" в 2019 году завысила расходы по налогу на прибыль организации за счет включения в состав расходов затрат по взаимоотношениям контрагентами - аффилированными лицами. После проверки ФНС предложила компании уплатить налог на прибыль организаций в размере 7,503 млрд рублей и пени в размере 630,124 млн рублей.

После проведенной налоговой реконструкции суд пришел к выводу, что обоснованная сумма задолженности по налогу на прибыль за 2019 год нефтяной компании составляет 3,804 млрд рублей.

"Следовательно, решение налогового органа суд признает недействительным в части недоимки по налогу на прибыль 2019 год в размере 3,699 млрд рублей (7,503 млрд рублей минус 3,804 млрд рублей)", - говорится в решении суда.

Недоимку в размере 310,67 млн рублей суд также не признал.

"Помимо этого, суд полагает, что размер штрафных санкций (1,479 млрд рублей - ИФ) подлежит уменьшению до 95,094 млн рублей с учетом наличия смягчающих ответственность обстоятельств", - говорится в решении.

Таким обстоятельствами, по мнению суда, является тяжелое финансовое положение компании, которая с сентября 2022 года находится в процедуре наблюдения, а сумма требований кредиторов превышает 11,1 млрд рублей.

"Взыскание штрафа в столь высоком размере является недопустимым с учетом дополнительных беспрецедентных экономических санкций в нефтегазовом секторе - запрет на импорт нефти из РФ во многие зарубежные страны", - резюмировал суд.

НК "Дулисьма" - недропользователь Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Оно подключено к нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Запасы нефти оцениваются в 42 млн тонн.

Компания была одним из основных добывающих активов бывшего банкира Алексея Хотина, которого Замоскворецкий суд в начале марта 2024 года приговорил к 9 годам колонии по уголовному делу об особо крупной растрате в банке "Югра" (лицензия отозвана в 2017 году).