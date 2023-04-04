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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Производство алкогольной продукции в РФ в 2022 году впервые превысило 1 млрд дал

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Производство алкогольной продукции в РФ в 2022 году впервые превысило 1 млрд декалитров (дал), сообщил руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин на итоговой коллегии ведомства во вторник.

Производство этилового спирта из пищевого сырья выросло почти на 13%, или на 7,2 млн дал. Объем продаж маркируемого алкоголя увеличился на 3,3% и превысил 226 млн дал. Пивоваренной продукции было продано 3,5 млн дал (на 0,4% больше).

По словам Алёшина, импорт алкогольной продукции снизился до 96 млн дал (динамику он не привёл). Тем не менее рост производства отечественного алкоголя в абсолютных цифрах позволил заместить объемы импортной продукции, поставки которой были прекращены, отметил он.

Экспорт превысил 44 млн дал.

Росалкоголь
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