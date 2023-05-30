ФАС еще раз предложила правительству увеличить нормативы продаж топлива на бирже

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на днях в очередной раз направила в правительство письмо с предложением об увеличении нормативов продаж топлива на бирже. Ведомство вновь предлагает увеличить нормативы продаж на бирже: бензинов с 12% до 15%, дизтоплива – с 8,5% до 10,5% от производства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе ФАС агентству подтвердили направление такого письма в правительство РФ. "Служба регулярно выступает с предложениями об увеличении минимальных объемов биржевых продаж топлива, поскольку это окажет положительное влияние на обеспечение внутреннего рынка топливом и недопущение роста цен", - сказал представитель ведомства.

В Минэнерго в ответ на вопрос о позиции по поводу роста норм биржевых продаж топлив, отметили: "Минэнерго в ежесуточном режиме отслеживает ситуацию с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом. В случае необходимости будет рассмотрен широкий пакет мер".

Как сообщалось, идея увеличения нормативов продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной (СПбМТСБ) последние годы понимается регулярно, и постепенно эти нормативы повышаются. Последнее изменение было в апреле 2022 года: тогда по бензинам было увеличение с 11% до 12%, по дизельному топливу - с 7,5% до 8,5%.

Весной 2023 года на бирже фиксируется рост цен на бензины, в частности, стоимость Аи-95 пока остаётся на рекордных значениях.

В связи с этим в ранее в Минэнерго отмечали, что следят за ситуацией на топливном рынке и могут при необходимости ограничить экспорт моторного топлива. Такой механизм готова поддержать и ФАС для защиты отечественного топливного рынка.

Между тем, летом ожидается очередная корректировка топливного демпфера, которая, возможно, еще не отыграна в росте цен на СПбМТСБ. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и, чтобы исправить эту ситуацию, Минфин предлагает снизить его в два раза (на период с июля 2023 года по июль 2024 года). В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц.

При этом Федеральной антимонопольной службе поручат контролировать, чтобы после изменений демпфера не было попыток повышать цены на нефтепродукты.