Биржевая цена бензина Аи-95 впервые в истории превысила 60 тыс. руб. за тонну

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Биржевая цена на Аи-95 по итогам торговой сессии в среду установилась на рекордном уровне - 60 436 руб./т, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Предыдущий исторический максимум был установлен в июле 2021-го, когда в период пандемии коронавируса цена 95-го бензина на бирже выросла до 59 966 руб./т. Данные приведены по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России - ИФ).

При этом рекорд по индексу для НПЗ европейской части России был установлен накануне - 60 608 руб./т против 60 355 руб./т в сентябре 2021 года. По итогам торгов 17 мая стоимость Аи-95 на базисе европейской части РФ составляет 61 409 руб./т.

Подъем цен на бензин Аи-95 на СПбМТСБ начался ровно месяц назад, 18 апреля. Тогда стоимость тонны топлива составляла 51 499 руб. Таким образом, за месяц биржевая цена Аи-95 выросла на 17,4%.

Цены на бензин Аи-92 на бирже также активно растут с середины апреля и к сегодняшнему дню увеличились на 13,5%, до 52 780 руб./т.

Ранее участники топливного рынка, опрошенные "Интерфаксом", отмечали, что на биржевой стоимости бензинов, конечно, сказывается старт ремонтов НПЗ и начало сезонного спроса. В то же время они подчеркивали отсутствие фундаментальных причин для такого стремительного роста биржевых цен на Аи-95 весной 2023 года: в России растет объем его производства, нет никаких признаков дефицита. Собеседники агентства отмечали, что последние несколько лет в стране ускоряются темпы потребления высокооктановых бензинов. При этом структура продаж моторного топлива на бирже не отражает растущий спрос именно на 95-й, поэтому его нехватка в биржевых стаканах вызывает нездоровый ажиотаж.

Кроме того, летом ожидается очередная корректировка топливного демпфера, которая, возможно, еще не отыграна в росте цен на СПбМТСБ. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что топливный демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и чтобы исправить эту ситуацию, Минфин предлагает снизить его в два раза (на период с июля 2023 года по июль 2024 года). В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе поручат контролировать, чтобы после изменений демпфера не было попыток повышать цены на нефтепродукты.