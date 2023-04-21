Бывшее СП "КАМАЗа" и Daimler получило 5,7 млрд руб. убытка из-за обесценения активов в 2022 г.

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Бывшее СП с Daimler, консолидированное "КАМАЗом" и переименованное из "ДК Рус" в "Тракс Восток Рус" (ТВР), отразило 5,7 млрд рублей чистого убытка по РСБУ за 2022 год, что было обусловлено обесценением активов на фоне прекращения сотрудничества с германским партнером.

ТВР управляет двумя заводами в Набережных Челнах: по крупноузловой сборке среднетоннажных грузовиков "Компас", где с 2010 года по 2022 год собирались модели Fuso Canter; и по производству каркасов кабин (запускался весной 2019 года). Как сообщалось, "КАМАЗ" официально консолидировал 100% долей бывшего СП в январе 2023 г.

Согласно отчетности ТВР, убыток компании до налогообложения в 2022 году составил более 6 млрд рублей против прибыли 4,8 млрд рублей годом ранее. Такой результат был обусловлен, в основном, ростом прочих расходов с 1,6 млрд рублей до 9,8 млрд рублей. Вклад в этот рост внесло признание обесценения основных средств на 5,6 млрд рублей вследствие того, что компания "переориентировала свое производство на продукт марки "КАМАЗ" с меньшими объемами на текущий момент". Также были списаны прочие внеоборотные активы еще на 2,8 млрд рублей.

"В мае 2022 года в контексте введенных санкций концерн Daimler Truck AG отозвал лицензию на производство кабин. В связи с отзывом лицензионных соглашений были списаны все связанные с ними активы и обязательства", - отмечает ТВР в материалах к отчетности.

Выручка компании в 2022 году упала в 4 раза, до 29 млрд рублей. Об этом финансовом результате гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин сообщал в конце февраля на сессии горсовета Набережных Челнов. Он уточнял, что совокупный оборот камазовских "дочек" в 2022 году упал вдвое, до 81 млрд рублей.

Драйвером выручки бывшего СП "КАМАЗа" и Daimler в прошлом году были начавшиеся продажи легких коммерческих грузовиков "Компас". Эти LCV челнинское предприятие собирает на базе решений китайского концерна JAC, технологии которого для производства автомобилей в РФ также используют "Соллерс" и "Москвич". Однако, согласно отчетности ТВР, реализация "Компасов" в 2022 году была для компании убыточной – выручка от нее составила 1,12 млрд рублей при себестоимости 1,19 млрд рублей. Пресс-служба ПАО "КАМАЗ" в пятницу сообщила, что за прошлый год было реализовано более 1 тыс. автомобилей "Компас".

Производство LCV на мощностях ТВР началось в прошлом году с моделей "Компас-9" (полной массой до 9,5 т) и "Компас-12" (до 12 т). Расширять линейку планируется моделями "Компас-3" (до 3,5 т) и "Компас-5" (до 6 т), наращивая локализацию. Компания в своем отчете отмечает, что себестоимость производимых LCV находится под давлением, так как основные контракты на поставку комплектующих и машкомплектов заключены в евро.

Концерн Daimler в прошлом году решил приостановить операции в РФ, однако, как уточняли в "КАМАЗе", по состоянию на начало 2023 года продолжал владеть 15% акций ПАО. "Daimler отказался от участия в управлении компанией и присутствует в акционерном капитале в положении "спящего акционера". Это нас никак не тяготит, особых проблем никаких нет", - говорил журналистам Когогин в конце 2022 года.