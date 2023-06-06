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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Совет директоров "Юнипро" рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Действующая дивидендная политика "Юнипро" предполагает выплату акционерам по 20 млрд рублей в 2021 году и 2022 году и стремление выплачивать дивиденды не реже двух раз в год.

Последний раз акционеры компании получали дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года - всего на эти выплаты было направлено 12 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров пройдет 27 июня в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании, закрылся 2 июня.

На новости о рекомендации не платить дивиденды акции "Юнипро" на "Мосбирже" подешевели на 7,3% до 1,778 рубля за штуку.

В конце апреля президент Владимир Путин своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

После этого советы директоров компаний по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Юнипро" им стал руководитель департамента энергетики ПАО "Роснефть" Василий Никонов.

В Uniper тогда напомнили, что компания с конца 2022 года фактически не может осуществлять операционный контроль над российским активом.

Uniper Роснефть Росимущество Юнипро Fortum
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