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"Фортум" не планирует выплату дивидендов за 2022 год

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Фортум" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании к ГОСА.

Чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 11,209 млрд рублей рекомендовано оставить нераспределенной.

В совет директоров "Фортума", состоящий из девяти человек, выдвинут новый гендиректор компании - назначенный по требованию Росимущества сразу после выхода президентского указа о временном управлении в отношении российских активов Fortum и Uniper Вячеслав Кожевников из "Башнефти".

Кроме того, в перечень кандидатов в совет директоров включены Андрей Шишкин, Оксана Тарасенко, Дина Маликова, Виталий Королев, Алексей Рыбников, Александр Некипелов, Алексей Павлов и Михаил Кирпичников.

Согласно списку аффилированных лиц за второе полугодие 2022 года, а также информации на сайте компании, в настоящее время в совет директоров "Фортума" входят экс-глава компании Александр Чуваев, вице-президент по персоналу и административным вопросам "Фортума" Эристан Векилов, первый заместитель генерального директора, вице-президент по работе с государственными органами и устойчивому развитию бизнеса "Фортума" Сергей Чижов, заместитель генерального директора по операционной деятельности - главный инженер компании Парвиз Абдушукуров, заместители гендиректора по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу Дмитрий Боровиков, заместители гендиректора по закупкам и инвестициям Дмитрий Кузин, заместители гендиректора по корпоративным и правовым вопросам Валентина Нудьга, директор филиала "Альтернативная энергетика" Радик Карымов, директор филиала "Энергосистема "Западная Сибирь" Михаил Михайлов.

Годовое собрание акционеров "Фортума" назначено в форме заочного голосования на 27 июня. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании, закрыт 4 июня.

В конце апреля президент Владимир Путин своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество. После этого советы директоров компаний по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Фортуме" им стал Вячеслав Кожевников из "Башнефти".

В структуру "Фортума" входит 7 тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Также энергокомпания с учетом совместных предприятий является крупнейшим игроком на российском рынке возобновляемой энергетики с суммарным объемом проектов около 3,4 ГВт.

Fortum Uniper Росимущество Фортум Вячеслав Кожевников
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