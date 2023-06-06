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Новый собственник перезапустил производство ЛДСП на бывшем заводе IKEA в Новгороде

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ООО "Инвест Плюс" перезапустило производство ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) на заводе ООО "Экстраверт" (бывшее предприятие шведской IKEA) в Великом Новгороде, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии.

"Мы планируем расширять наш ассортимент. Это новые декоры ЛДСП, это новые дизайнерские решения при сохранении безопасности и экологичности нашей продукции. (...) Мы уверены, что когда мы выйдем с нашими новыми продуктами на рынок, то наши клиенты узнают нашу продукцию даже под другим брендом", - сказала гендиректор ООО "Экстраверт" Татьяна Соломина.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Инвест Плюс" Вадим Осипов, в настоящее время завод вышел на мощность около 350 тыс. кубометров ДСП в год.

"Экстраверт" (бывшая "Икеа Индастри Новгород") имеет завод по выпуску ЛДСП и фабрику корпусной мебели. Производственная мощность завода ЛДСП составляет более 500 тыс. кубометров шлифованной ДСП, фабрики корпусной мебели – более 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели в год.

Как ранее говорил Осипов, промышленная площадка в Великом Новгороде будет работать в трех форматах: В2В как поставщик ЛДСП, В2В2С в нише производства комплектующих для мебели бизнес-класса и как производитель готовой мебели.

Как сообщалось, ООО "Инвест Плюс", SPV-компания генерального директора и совладельца группы компаний "Слотекс" (Петербург) Вадима Осипова, завершило сделку по покупке ООО "Икеа Индастри Новгород" в конце марта 2023 года. В свою очередь, заводы IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрело ООО "Лузалес" (Сыктывкар).

Правительственная комиссия одобрила продажу фабрик IKEA в России "Слотексу" и "Лузалесу" 15 февраля. Отмечалось, что после продажи предприятия продолжат работу, а их продукция будет реализовываться в российских розничных торговых сетях.

"Лузалес" в начале июня перезапустил мебельную фабрику ООО "Лузалес-Тихвин" в городе Тихвине Ленинградской области.

ООО "Инвест Плюс" (Ленинградская область) зарегистрировано в сентябре 2022 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 99% уставного капитала компании принадлежит Осипову, еще 1% – у Валентины Осиповой.

Инвест Плюс IKEA Великий Новгород
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