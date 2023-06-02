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"Лузалес" перезапустил производство на бывшей фабрике IKEA в Ленинградской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Производитель пиломатериалов ООО "Лузалес" (Сыктывкар) перезапустил мебельную фабрику ООО "Лузалес-Тихвин" (бывшее предприятие шведской IKEA) в городе Тихвине Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Лузалеса".

В частности, на предприятии начали выпускать кухонные столешницы из массива сосны. Первая партия столешниц будет поставлена в составе кухонных комплектов для строящегося компанией жилого дома в Сыктывкаре.

Сроки перезапуска второй перешедшей в собственность "Лузалеса" от IKEA фабрики в Кировской области в компании не уточняют.

24 марта стало известно, что ООО "Лузалес" завершило сделку по покупке двух активов шведской компании: "IKEA Тихвин" (Ленинградская область) и "IKEA Вятка" (Кировская область). Новый собственник фабрик будет выпускать мебель для учебных учреждений, а также товары для размещения на маркетплейсах. Финансовые условия и другие характеристики сделки не раскрывали.

В свою очередь ООО "Инвест Плюс", SPV-компания генерального директора и совладельца группы компаний "Слотекс" (Петербург) Вадима Осипова, приобрело активы IKEA в Великом Новгороде. Этот инвестор хочет перезапустить производство мебели в ближайшие 2-3 месяца.

ООО "Лузалес", согласно сайту компании, является одним из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Коми. Компания основана в 1999 году. Занимается лесозаготовкой, вывозом лесопродукции, глубокой переработкой и реализацией готовой продукции. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Мария Семенюк.

Лузалес ООО "Лузалес-Тихвин" Сыктывкар Тихвин Ленинградская область
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