"ВУШ Холдинг" заменил одного кандидата в совет директоров

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" заменил одного кандидата в списке для голосования на годовом собрании акционеров, сообщила компания.

В перечень включен руководитель Центра специальных ситуаций и мезонинного финансирования ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" Николай Ефремов. Из списка кандидатов выбыл экс-глава ООО "Иви.ру" Олег Туманов.

В остальном перечень кандидатов остался прежним. В него, в частности, входят сооснователи сервиса Whoosh: генеральный директор "ВУШ Холдинга" Дмитрий Чуйко, директор по техническим вопросам Олег Журавлев, директор по ИТ Егор Баяндин и директор по GR компании Сергей Лаврентьев.

Кроме того, на места в совете претендуют: бывший директор по стратегическому развитию Global Ports (ООО "УК Глобал Портс"), управляющий партнер Ultimate Capital Евгений Зальцман, бывший гендиректор ЗАО "Группа компаний С7" Антон Еремин, управляющий венчурными фондами "ВТБ Капитал Управление Активами" Магомед Асбахов, а также бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов.

Нынешний состав совета состоит из 9 человек. В него входят все перечисленные кандидаты, помимо Асбахова и Ефремова.

Годовое собрание акционеров "ВУШ Холдинга" состоится 29 июня в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 июня. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 6 июня 2023 года.

Акционерам будет предложено утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, рассмотреть вопрос о распределении прибыли и убытков за 2022 год, определить количественный состав совета директоров и избрать его членов, установить размер вознаграждения членам совета директоров, утвердить аудитора.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и оператор одноименного сервиса кикшеринга. Компания работает в России, Белоруссии и Казахстане. Общее количество пользователей сервиса - около 12 млн человек.

Whoosh был основан в 2018 году. В декабре 2022 года ПАО "ВУШ Холдинг" провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении превысила 10% уставного капитала. Уставный капитал ПАО "ВУШ Холдинг" составляет 1,114 млн рублей, он разделен на 111 382 432 обыкновенных акции номиналом 0,01 рубля.