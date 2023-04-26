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Выручка "ВУШ Холдинга" от кикшеринга в 2022 г. по МСФО выросла до 6,4 млрд рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор кикшеринга Whoosh) от услуг кикшеринга в 2022 году по МСФО составила 6,4 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA кикшеринга (исключая выручку от продаж самокатов и соответствующую себестоимость) вырос на 24% – до 3,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 51% против 64% в 2021 году.

Скорректированная чистая прибыль снизилась на 21,8% – до 1,4 млрд рублей. Компания поясняет, что этот показатель рассчитан как равный чистой прибыли за 2022 год, увеличенной на сумму расхода по опционной программе (575 млн рублей). Компания будет в будущем ориентироваться на скорректированную чистую прибыль при определении суммы дивидендов в соответствии с дивидендной политикой.

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Компания уточняет, что опционная программа была профинансирована акционерами Whoosh по состоянию до IPO (состоялось в декабре 2022 года). Участники программы получили право исполнить опционы после проведения IPO. Исполнение опционов не потребовало оттока денежных средств или других экономических ресурсов компании; указанный выше расход не влияет на показатель EBITDA и не отразится на определении суммы дивидендов.

Чистый долг "ВУШ Холдинга" на конец 2022 года составил 3,5 млрд рублей, увеличившись на 53,4%. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 1,1 против 0,9 годом ранее.

Привлеченные в ходе IPO средства (2,1 млрд рублей) компания использовала на увеличение парка. На текущий момент общий парк группы Whoosh составляет 133 тыс. средств индивидуальной мобильности (включая самокаты и электровелосипеды). По оценке компании, ее доля рынка по количеству поездок в РФ за 2022 год составила 51%.

"В наших планах – дальнейшее развитие сервиса: технологические эксперименты в разных локациях и рынках, разработка новых современных средств индивидуальной мобильности, расширение бизнес-экосистемы Whoosh. Мы будем продолжать фокусироваться на инновациях, постоянном технологическом совершенствовании продукта и разработке новых направлений деятельности", - приводятся в сообщении слова основателя и генерального директора Whoosh Дмитрия Чуйко.

Whoosh – разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и оператор одноименного сервиса кикшеринга. Компания работает в России, Белоруссии и Казахстане. Общее количество пользователей сервиса – около 12 млн человек.

Whoosh был основан в 2018 году. В декабре 2022 года ПАО "Вуш Холдинг" провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей.

Whoosh ВУШ Холдинг
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