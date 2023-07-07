ВТБ изучает варианты замещения "вечных" евробондов для "дружественных" держателей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ВТБ прорабатывает варианты замещения выпуска "вечных" субординированных еврооблигаций, но пойдет на него, только если будет найден способ сделать это без потери капитала, сообщил "Интерфаксу" зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Мы действительно прорабатываем вариант со всеми известными нам нюансами замещающих бумаг для "дружественных" инвесторов. Они будут не сто процентов замещающие по капитальным условиям. Мы понимаем, что мы не повторим капитальные триггеры 2012 года, будем делать их в 2023 году, как они должны быть в 2023 году", - сказал он.

"Для нас приоритетом является сохранение капитала, мы не должны потерять капитал. Но мы видим решение, как, условно говоря, сделать новый выпуск, сделать его замещающим для "дружественных" держателей того евробонда, даже если будут другие триггеры списания", - сказал он.

Пьянов отметил, что если банк не найдет способ заместить евробонды без потери капитала, то он может обратиться в правительственную комиссию и сообщить, что не имеет возможности сделать замещение.

Субординированные "вечные" еврооблигации на $2,25 млрд ВТБ разместил в 2012 году. С 6 декабря 2022 года банк приостановил выплату купонов по этому выпуску, как и по ряду локальных бессрочных субординированных выпусков.

В конце мая был опубликован указ президента, который сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года. При этом заемщики могут претендовать на исключение из этой обязанности, получив разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

По закону параметры замещающих облигаций должны соответствовать параметрам замещаемых евробондов - номинал, ставка купона, сроки выплат и погашения должны совпадать. При этом все платежи по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу Банка России.

Российские банки облигации, соответствующие параметрам замещающих, пока не выпускали.

ВТБ ранее также сообщал, что в среднесрочной перспективе рассматривает возможность замены выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций на локальный рублевый субординированный инструмент.