В Минфине выступили за обязательное замещение евробондов локальными облигациями

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Обязательное замещение еврооблигаций локальными бондами позволит восстановить права российских инвесторов, которые смогут получить полноценный финансовый инструмент, сказал журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Мы это предложение (обязать эмитентов выпускать "замещающие" облигации - ИФ) поддерживаем, мы считаем, что нужно сделать это обязательным", - добавил он.

Он напомнил, что опубликованный в июле указ президента сделал обслуживание долга перед российскими инвесторами приоритетным - эмитент должен сначала рассчитаться с российскими держателями евробондов через разделение купонного платежа либо через выпуск "замещающих" облигаций взамен евробондов.

"Пока мы не приняли решение сначала на подкомиссии (при Минфине - ИФ), а потом указ президента закрепил эту тематику, эмитенты платили в Euroclear, там это все "зависало", и особо никто не беспокоился по поводу инвесторов. Так же и здесь. Эмитенты тоже будут, скорее всего, возражать (против принципа обязательности замещения - ИФ), потому что у них есть какая-то практика разделения купона и так далее. Но мы же понимаем, что облигация там, у нее ценность для инвестора ограничена. То есть ограничена ликвидность, он ее не может продать, он получает по ней платежи, но это не полноценный финансовый инструмент", - сказал Чебесков.

"Если выпустить "замещающую" облигацию в российской инфраструктуре, это будет полноценный финансовый инструмент. Захотел - продал, захотел - ее заложил. В этом ключе до сих пор права российских инвесторов по таким бумагам, они ущемлены. А "замещающие" облигации позволят эти права восстановить. Логика вот такая", - объяснил он.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что в начале декабря глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Владимиру Путину с предложением обязать российские юридические лица выпускать "замещающие" локальные облигации вместо находящихся в обращении еврооблигаций. При этом обмениваться на внутренние бонды должны все еврооблигации, независимо от того, какими депозитариями ведется учет прав на них, такой подход обеспечит единые и равноправные условия для всех инвесторов, в том числе для резидентов, которые держали бумаги в международных расчетно-клиринговых системах, отмечали собеседники агентства со ссылкой на письмо. Президент поручил правительству и ЦБ рассмотреть и представить согласованные предложения по обозначенной главой ВТБ теме, сказал один из источников.

По данным "Интерфакса", Минфин идею поддержал, но предлагал рассмотреть возможность исключений, чтобы "в особых случаях" компания могла обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций за разрешением не проводить замещение евробондов. Кроме того, Минфин считал необходимым предусмотреть, что обязанность по замещению евробондов будет распространяться на долговые бумаги "со сроком погашения свыше 1,5 лет". Если до погашения евробондов остается меньше времени, выпуск "замещающих" бондов может быть не эффективен, так как его подготовка может занять несколько месяцев.

Более осторожную позицию по этому вопросу занимало Минэкономразвития, предлагая закрепить обязанность выпускать "замещающие" облигации только в отношении должников, которые до сих пор не приняли решение о форме исполнения ими обязательств по выплатам перед держателями евробондов, говорили собеседники агентства.

Указ от 5 июля 2022 года обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать, либо организовав раздельные платежи в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов. В обоих случаях инвесторы, учет прав которых ведется в РФ, будут получать свои выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.

Некоторые российские компании уже протестировали возможность замещения евробондов локальными облигациями. Среди них - "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Металлоинвест", "Совкомфлот".