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Совет директоров "ВУШ Холдинга" рекомендовал отложить вопрос о дивидендах до IV квартала

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, но вернуться к рассмотрению вопроса о дивидендах в IV квартале, сообщила компания.

Ранее финансовый директор "ВУШ Холдинга" Александр Синявский говорил, что компания будет рассматривать вопрос о возможной выплате дивидендов осенью на основании финансовой отчетности по МСФО за I полугодие 2023 года. Он объяснял, что, поскольку бизнес кикшеринга является сезонным, то и решение вопроса о дивидендах предполагается принимать по итогам сезона, который приходится на теплое время года.

Дивидендная политика компании предусматривает, что минимальный целевой уровень дивидендных выплат зависит от показателя чистый долг/EBITDA на последнюю отчетную дату и определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

В частности, если показатель чистый долг/EBITDA не превышает 1,5, рекомендуемый размер дивидендов составит 50% от чистой прибыли по МСФО; если этот показатель выше 1,5, но не более 2,5 - то 25% от чистой прибыли. Если показатель чистый долг/EBITDA превысит 2,5, компания не будет выплачивать дивиденды.

"Фактический процент от прибыли (0%, 25%, 50%) будет зависеть от показателя чистый долг/EBITDA на отчетную дату консолидированной отчетности, то есть на 30 июня 2023 года", - уточнили "Интерфаксу" в компании.

В 2022 году компания выплатила дивиденды на сумму 1 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров "ВУШ Холдинга" состоится 29 июня в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 июня. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 6 июня 2023 года.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и оператор одноименного сервиса кикшеринга. Компания работает в России, Белоруссии и Казахстане. Общее количество пользователей сервиса - около 12 млн человек.

Whoosh был основан в 2018 году. Холдинговая компания - ПАО "ВУШ Холдинг" - создана в августе 2022 года. В него передано 100% долей в ООО "ВУШ", а также 100% в компаниях-операторах сервиса в Казахстане и Белоруссии - ТОО "ВУШ КЗ" и ООО "ВУШ БЛ". В декабре 2022 года ПАО "ВУШ Холдинг" провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении превысила 10% уставного капитала.

По данным отчета компании за 2022 год, гендиректор "ВУШ Холдинга" Дмитрий Чуйко владеет 38,5% обыкновенных акций, директор по техническим вопросам Олег Журавлев - 4%, директор по ИТ Егор Баяндин - 10,4%, директор по GR компании Сергей Лаврентьев - 9,2%, член совета директоров компании, управляющий партнер Ultimate Capital Евгений Зальцман - 3,3%.

Уставный капитал ПАО "ВУШ Холдинг" составляет 1,114 млн рублей, он разделен на 111 382 432 000 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля.

Whoosh ВУШ Холдинг Дмитрий Чуйко Александр Синявский
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