Эксперт РАН не ждет, что землетрясение скажется на проекте газового хаба в Турции

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмическая активность в Турции не отразится на добыче нефти и газа, поскольку основные месторождения находятся за пределами зон разрушительных землетрясений, сказал "Интерфаксу" директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

"Обычно нефтегазовые месторождения расположены там, где находятся осадочные, горизонтальные породы, а землетрясения происходят в местах кристаллических пород, где горы, складчатость и большие разломы", - заявил ученый.

По его словам, осадочные породы - это молодые образования. "Там нет серьезных разломов, которые могли бы вызвать такие катастрофические землетрясения, как в Турции", - отметил ученый.

Он добавил, что в таких районах "возможны землетрясения, но они прежде всего связаны с нефте- и газодобычей".

"Добыча нефти и газа очень сильно меняет геодинамический режим территории, вызывая так называемую техногенную сейсмичность. Это происходит в угольных пластах, например в Кузбассе, и на крупных месторождениях нефти и газа. Это вторичные, мы их называем техногенно-природные землетрясения. Таким образом, техногенная деятельность человека инициирует эти природные катаклизмы", - сказал Виноградов.

Он сообщил также, что в эпицентрах землетрясения в Турции и Сирии серьезных газо- и нефтепромыслов нет. "Есть один газопровод в Сирии, он немного поврежден, но он не магистральный, а локальный", - указал Виноградов, подчеркнув, что последнее землетрясение "не должно сильно повлиять на добычу нефти и газа в регионе".

По его мнению, сейсмическая активность в Турции не окажет серьезного влияния на перспективы создания газового хаба.

"Что касается турецкого хаба, то все трубы идут по Черному морю, а от места землетрясения это очень далеко. Там, где проходят эти трубы, ощутимость землетрясения три балла. Это фактически ничего. А нефте- и газопроводы - они до семи баллов рассчитаны по своему проекту, поэтому никакой опасности нет", - заключил ученый.

Проложить в Турцию дополнительные нитки газопроводов по дну Черного моря и создать газовый хаб на границе с Евросоюзом в 2022 году предложил президент Владимир Путин. После землетрясения власти Турции отложили переговоры по этому вопросу.