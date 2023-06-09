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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Банк России в пятницу предметно рассматривал вариант повышения ключевой ставки

Набиуллина допустила повышение ставки в июле

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России 9 июня предметно рассматривал вариант повышения ключевой ставки, но решил сохранить ее уровень, одновременно ужесточив сигнал рынку, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Да, предметно рассматривался вариант повышения ставки, но консенсусом мы пришли к решению сохранить ставку, но ужесточить сигнал. Вероятность повышения ставки выросла", - сказала она.

"Что касается изменения нейтральной ставки, как мы уже говорили, мы подтверждаем, что будем пересматривать нашу оценку диапазона нейтральной ставки, но это будет происходить в основных направлениях денежно-кредитной политики. Этот процесс будет происходить летом-осенью, но, скорее всего, уточнение будет в сторону повышения нашей оценки диапазона нейтральной ставки", - добавила она.

Сейчас Банк России оценивает долгосрочную реальную нейтральную ставку в 1-2%, что при целевом значении инфляции вблизи 4% соответствует номинальной нейтральной ставке в 5-6%.

"Что касается возможности повышения ставки, то да - мы дали сигнал, что мы рассматриваем возможность, допускам возможность повышения ставки на ближайшем заседании, включая июльское заседание, но все будет зависеть от поступающих данных", - сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос, какова вероятность, что ЦБ пойдет на повышение ставки уже в июле.

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 21 июля.

Банк России Эльвира Набиуллина
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