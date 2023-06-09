Банк России рассматривал в пятницу повышение ставки на 0,25 - 0,75 п.п.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 9 июн6я обсуждал варианты повышения ключевой ставки в диапазоне от 0,25 до 0,75 процентного пункта, сообщила на пресс-коференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Предметно обсуждали и вариант повышения ставки. Звучали разные предложения - от 0,25 до 0,75", - сказала она.

Ранее на этой же пресс-конференции Набиуллина рассказала, что совет предметно рассматривал возможность повысить ставку, но сообща решил все же сохранить ее на 7,5% годовых и ужесточить сигнал. По сравнению с апрельским заседанием, по ее словам, вероятность повышения ставки выросла.

Она также не исключила, что ставка будет повышена уже в июле. Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 21 июля.