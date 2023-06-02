ФНБ в мае сократился на 122,4 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12 трлн 353,146 млрд рублей (эквивалент $153,099 млрд), или 8,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

Объем фонда на 1 мая составил 12 трлн 475,588 млрд рублей (эквивалент $154,958 млрд), или 8,3% ВВП. Таким образом, за май он сократился на 122,442 млрд рублей.

В мае часть средств фонда на счетах в Банке России – 2,594 млрд юаней и 3,86 тонны золота в обезличенной форме - была реализована за 48 млрд 967,8 млн рублей (месяцем ранее объем вырученных средств от продажи юаней и золота составлял 83 млрд 153 млн рублей), средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

Объем ликвидных активов фонда на 1 июня составил эквивалент 6,643 трлн рублей, или $82,33 млрд, что соответствует 4,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин.