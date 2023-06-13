Крупная закупка ТБД увеличила закупки "Газпрома" в 2022 году в два раза

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Объем закупок ПАО "Газпром" и его дочерних компаний в 2022 году вырос в два раза благодаря, в частности, крупной закупке труб большого диаметра (ТБД), говорится в материалах ПАО.

"Общий объем конкурентных закупок и маркетинговых исследований в 2022 году вырос вдвое, - отмечается в отчете "Газпрома" о социальной деятельности. - Это стало возможным, в частности, благодаря заключению договоров на сумму более 256 млрд рублей с заводами-изготовителями труб большого диаметра (ТБД)".

На рынке ТБД России сейчас четыре основных игрока - "Ижорский трубный завод" "Северстали", "Выксунский металлургический завод" "Объединенной металлургической компании" (ОМК), "Загорский трубный завод" (ЗТЗ), а также "Трубная металлургическая компания" с "Волжским трубным заводом" и "Челябинским трубопрокатным заводом" (ЧТПЗ).

Всего по результатам конкурентных закупок и маркетинговых исследований компаниями группы "Газпром" в 2022 году было заключено 15,4 тысячи (11,7 тысячи в 2021 году) договоров на 919 млрд рублей. Экономия группы по результатам этих закупок составила 35,6 млрд рублей против 29,9 млрд рублей в 2021 году.

В годовом отчете "Газпрома" подчеркивается, что в результате анализа обоснованности цен договоров и допсоглашений с едпоставщиками, центральный орган управления закупками группы и сметная комиссия ПАО смогли добиться снижения первоначально заявленных цен на 14%.

В марте 2022 года "Газпром" сообщил о том, что его закупки и закупки его дочерних предприятий будут проводиться неконкурентным способом с использованием "Электронной торговой площадки Газпромбанка" (ЭТП ГПБ). А именно, в форме "закрытых маркетинговых исследований", которые, согласно положению "Газпрома" о закупках, относятся к неконкурентным закупкам.

"В 2022 году в связи с внешнеполитическими событиями и усилением санкционного давления процедура проведения закупок претерпела определенные изменения, - говорится в отчете "Газпрома" о социальной деятельности. - <...> Размещение сведений о закупках и поставщиках в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) приостановлено. Сведения о закупках компаний, в отношении которых введены санкции и меры ограничительного характера, размещались в АСЭЗ и на ЭТП ГПБ ("Электронной торговой площадки Газпромбанка") и были доступны потенциальным участникам, зарегистрированным на ЭТП ГПБ, за исключением иностранных юридических лиц".

По данным "Газпрома", на начало 2023 года количество компаний, являющихся участниками системы предквалификации, и компаний, включенных в реестр потенциальных участников закупок группы превысило 1 тысячу организаций (881 в 2021 году). Из них 71% - субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП - 632 в прошлом году).

По итогам прошлого года компании группы заключили с субъектами МСП договоры на 468 млрд рублей (248 млрд рублей в 2021 году). Из них 9,9 тысячи договоров на 354 млрд рублей по результатам конкурентных закупок и маркетинговых исследований.

В марте 2022 года правительство обязало госкомпании, находящиеся под антироссийскими санкциями, не размещать в ЕИС в сфере закупок информации о своих закупках.

"Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков", - говорилось в сообщении Минфина о принятии соответствующего правительственного постановления.

Сам документ устанавливает, что госкомпании, в отношении которых введены те или иные санкции, не должны размещать в ЕИС в сфере закупок информацию как о своих закупках, так и о своих поставщиках, с которыми заключены договора по результатам таких закупок.

Тогда же Минфин подготовил разъяснения по выполнению этих требований. В частности, в соответствующем письме министерства отмечалось, что компании вправе проводить свои закупки либо в виде закрытых конкурентных процедур (в том числе, в электронной форме), либо в виде неконкурентных процедур, при проведении которых информация не размещается в ЕИС.

Причем в случае проведения закрытых конкурентных закупок в электронной форме, они должны проводиться "исключительно на электронной площадке для осуществления закрытых конкурентных закупок" (АСТ-ГОЗ - ИФ).

Также стоит отметить, что закупки госкомпаний, информация о которых не размещается в ЕИС, не учитывается при расчете соответствующих годовых стоимостных объемов для определения объема закупок у субъектов МСП (на контракты с МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок, при этом 20% этого объема - на спецторги - ИФ).

Крупнейшие госкомпании, находящиеся под санкциями, в марте прошлого года обязались продолжить осуществление закупок у малого бизнеса.

Только в начале текущего года вступили в силу положения правительственного постановления, в соответствии с которыми для госкомпаний, находящихся под антироссийскими санкциями, вновь стала обязательной доля закупок у субъектов МСП. Правительственное постановление, с одной стороны, вернуло для подсанкционных госкомпаний требование о выполнении квот по закупкам у малого бизнеса, а с другой - отменило требование об обязательной доле спецторгов в совокупном годовом объеме закупок. То есть, таким госкомпаниям теперь потребуется выполнить только "общую" квоту - по закупкам у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок.