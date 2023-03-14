Минпромторг предложил снизить уровень секретности закрытых конкурентных закупок

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Уровень секретности закрытых конкурентных закупочных процедур в электронной форме в рамках госзакупок и закупок российских госкомпаний может быть снижен, следует из проекта правительственного постановления, подготовленного Минпромторгом и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Сам документ предусматривает, что участники закупок смогут при проведении на специализированных электронных торговых площадках (ЭТП) закрытых конкурентных процедур в электронной форме использовать сеть шифрованной связи 2 класса вместо сети 1 класса.

"Предлагается при осуществлении закупок, содержащих "секретные" сведения, использовать сеть шифрованной связи 2 класса, предназначенную для передачи информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну со степенью секретности до "секретно" включительно", - говорится в пояснительной записке к проекту.

То есть, в случае принятия этого постановления участникам закупки не потребуется получать/иметь лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну со степенью секретности "совершенно секретно". Процесс получения такой лицензии может превышать 6 месяцев.

Действующая нормативная правовая база предусматривает, что закрытые конкурентные закупки можно проводить только с использованием сети шифрованной связи 1 класса. А для этого требуется лицензия на работу с "совершенно секретными" сведениями.

В записке отмечается также, что большая часть закрытых закупок (более 75%), которые сейчас проводятся на специализированной ЭТП "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ-ГОЗ, дочерняя компания "Сбербанк-АСТ" и госкорпорации "Ростех"), имеет степень секретности сведений не выше уровня "секретно", а большинство предприятий-поставщиков обладают лицензией на работу со сведениями со степенью секретности "секретно". Но не "совершенно секретно".

АСТ-ГОЗ изначально создавалась для проведения закрытых конкурентных закупок в рамках гособоронзаказа. Соответственно, большинство заказчиков и поставщиков в рамках ГОЗ имеют необходимые лицензии, и проведение таких закупок затруднений не вызывало.

Ситуация изменилась в прошлом году после введения антироссийских санкций, под которые подпало большое число госкомпаний (по оценкам участников рынка, речь идет о порядка 3 тысяч юридических лиц, на долю которых приходится около 50% от общего объема закупок госкомпаний - ИФ). По решению правительства они перестали публично раскрывать информацию о своих закупках и размещать ее в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. Такие компании теперь проводят свои закупки либо неконкурентными способами, либо закрытыми конкурентными способами в электронной форме на той же АСТ-ГОЗ. Однако из-за сложности получения лицензий (в первую очередь, для поставщиков госкомпаний) на работу со сведениями уровня "совершенно секретно" большинство таких госкомпаний предпочитает проводить свои закупки неконкурентными способами в электронной форме на тех или иных ЭТП (не специализированных - ИФ).

С апреля 2023 года в рамках ЕИС должен начать работать закрытый контур для размещения информации о закупках подсанкционных госкомпаний. К этому же времени, как предполагается, начнут работу еще две специализированные ЭТП, прошедшие в конце 2022 года соответствующий отбор, - "ЭТП Газпромбанка" (ЭТП ГПБ, одна из ЭТП для госзакупок) и казанское ООО ЭТП (занимается, в частности, проведением закупок госкомпаний).