Правительство РФ одобрило законопроект о windfall tax на сверхприбыль 2021-2022 гг.

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании во вторник одобрило законопроект "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", устанавливающий разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен уплачиваться не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, говорится в сообщении. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, говорится в сообщении. Ранее по итогам заседания правительства министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что по договоренности с социальным блоком решено направить эти ресурсы на поддержку семей с детьми.

Поступления от windfall tax оцениваются правительством в 300 млрд рублей.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.