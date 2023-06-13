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Законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет внесен в Госдуму

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает для компаний налог на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), он будет зачисляться в федеральный бюджет, с учетом суммы обеспечительного платежа по налогу.

Документы "О внесении изменений в часть первую и статью 270 части второй Налогового кодекса РФ " и "О налоге на сверхприбыль прошлых лет" размещены в электронной базе данных парламента.

Как сообщалось, документы были одобрены на заседании правительства РФ во вторник. Законопроект "О налоге на сверхприбыль прошлых лет" устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, разъяснял Минфин.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен уплачиваться не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, говорилось в сообщении Минфина. Ранее по итогам заседания правительства министр финансов РФ Антон Силуанов также отмечал, что по договоренности с социальным блоком решено направить эти ресурсы на поддержку семей с детьми.

Поступления от windfall tax оцениваются правительством в 300 млрд рублей.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

Госдума Минфин РФ
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