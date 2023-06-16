Силуанов считает нецелесообразным вводить windfall tax на регулярной основе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минфин считает нецелесообразным вводить на регулярной основе сбор в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса (windfall tax), заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Думаю, что это было бы неправильно. Поскольку мы договорились, что это разовый сбор со сверхприбыли. Есть другие источники для того, чтобы на плановой основе договариваться о каких-то дополнительных вопросах взаимодействия с бизнесом. Не думаю, что это целесообразно - делать этот сбор на постоянной основе", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, может ли такой сбор стать регулярным.

По словам Силуанова, Минфин в этом году больше не планирует вводить дополнительные фискальные меры для пополнения бюджета.

"Ожидаем мы что-то еще с бизнеса? Нет. Законодательство запрещает нам вводить в течение года какие-либо налоговые новации", - заявил министр в интервью телеканалу РБК.

Правительство РФ на этой неделе одобрило законопроект "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", устанавливающий разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Документ был внесен в Госдуму.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен уплачиваться не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, говорится в сообщении. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

Поступления от windfall tax оцениваются правительством в 300 млрд рублей и будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.