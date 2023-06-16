Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Силуанов считает нецелесообразным вводить windfall tax на регулярной основе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минфин считает нецелесообразным вводить на регулярной основе сбор в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса (windfall tax), заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Думаю, что это было бы неправильно. Поскольку мы договорились, что это разовый сбор со сверхприбыли. Есть другие источники для того, чтобы на плановой основе договариваться о каких-то дополнительных вопросах взаимодействия с бизнесом. Не думаю, что это целесообразно - делать этот сбор на постоянной основе", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, может ли такой сбор стать регулярным.

По словам Силуанова, Минфин в этом году больше не планирует вводить дополнительные фискальные меры для пополнения бюджета.

"Ожидаем мы что-то еще с бизнеса? Нет. Законодательство запрещает нам вводить в течение года какие-либо налоговые новации", - заявил министр в интервью телеканалу РБК.

Правительство РФ на этой неделе одобрило законопроект "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", устанавливающий разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Документ был внесен в Госдуму.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен уплачиваться не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, говорится в сообщении. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

Поступления от windfall tax оцениваются правительством в 300 млрд рублей и будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

Антон Силуанов Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский регулятор одобрил сделку Amazon по покупке iRobot за $1,7 млрд

ПМЭФ-2023

Минфин пообещал не давить на банки из-за низкого спроса на ОФЗ

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр
ПМЭФ-2023

"Газпром" и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа РФ для Узбекистана

ПМЭФ-2023

Греф считает, что конкурента платежной системе "Мир" можно создать за пару лет

ПМЭФ-2023

Силуанов видит потенциал для перераспределения расходов бюджета уже в 2023 году

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн
ПМЭФ-2023

Сбербанк сохраняет планы направлять 50% прибыли на дивиденды

ПМЭФ-2023

Костин назвал нецелесообразной покупку "Яндекса" по заявленной цене

РСПП попросит Минфин продлить разрешение не публиковать финотчетность

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });