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Петербургский международный экономический форум начнет работу в среду

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) открывается в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в среду, его работа завершится в субботу, 17 июня.

Главная тема форума в 2023 году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Программа разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни - основной приоритет" и "Рынок труда: ответы на новые вызовы".

Программа насчитывает более 140 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, дискуссии, деловые завтраки, дебаты и питч-сессии.

Помимо главной темы, на полях форума будут подниматься вопросы международного сотрудничества в сфере финансов со странами БРИКС и ШОС, обсуждаться возможности развития международного транспортного коридора "Север-Юг", критической информационной инфраструктуры в РФ, а также привлечение инвестиций в Арктику, подготовка кадров в условиях кризисов.

Государством-гостем форума в этом году станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Традиционно в рамках ПМЭФ состоятся межстрановые бизнес-диалоги и тематические бизнес-завтраки. В частности, запланированы встречи с представителями деловых сообществ Китая, Индии, Бразилии, Киргизии, государств Латинской Америки, ОАЭ, стран АСЕАН. Тематические бизнес-завтраки соберут экспортеров, представителей фармкомпаний, IT-сектора. Отдельный бизнес-завтрак проведет Сбербанк России.

Церемония открытия форума пройдет в четверг, 15 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 16 июня, выступит президент России Владимир Путин.

Среди участников форума - генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг, президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков, председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов, президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф и другие. Суммарно в 2023 году в работе ПМЭФ примут участие более 1 тысячи модераторов и спикеров.

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут форум "Лекарственная безопасность", Форум креативного бизнеса и Молодежный экономический форум. Российский форум малого и среднего предпринимательства 14 июня, как и в прежние годы, откроет мероприятия ПМЭФ.

В дни проведения форума в Петербурге установится теплая и сухая погода. Днем воздух прогреется до плюс 25-28 градусов.

ПМЭФ-2023
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