РЖД запустят дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом в дни ПМЭФ
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) назначает дополнительные поезда "Сапсаны" c 13 по 18 июня на маршруте Санкт-Петербург - Москва в связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении РЖД.
Дополнительные "Сапсаны" вводятся для удовлетворения повышенного спроса на поездки.
В частности, назначаются поезда N774 Москва-Петербург 13, 15 и 16 июня, N786 Москва-Петербург 17 и 18 июня, а также N763 Петербург-Москва 17 июня, N767 Петербург-Москва 17 и 18 июня.