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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:26

РЖД запустят дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом в дни ПМЭФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) назначает дополнительные поезда "Сапсаны" c 13 по 18 июня на маршруте Санкт-Петербург - Москва в связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении РЖД.

Дополнительные "Сапсаны" вводятся для удовлетворения повышенного спроса на поездки.

В частности, назначаются поезда N774 Москва-Петербург 13, 15 и 16 июня, N786 Москва-Петербург 17 и 18 июня, а также N763 Петербург-Москва 17 июня, N767 Петербург-Москва 17 и 18 июня.

ПМЭФ Петербург РЖД
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