Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Перспективы российской и глобальной экономики будут обсуждаться на ПМЭФ в этом году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Перспективы российской экономики и глобальные изменения в мире обсудят участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"По традиции в его насыщенной, содержательной повестке - широкий круг актуальных и значимых тем. Ученые и предприниматели, политики и общественные деятели обсудят ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики, те глубокие, системные изменения, которые сегодня набирают силу. В немалой степени они обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить как политическую, так и экономическую независимость", - говорится в приветствии президента РФ участникам форума. Документ опубликован на сайте Кремля.

В РоссииВопросы суверенного развития стран станут ключевыми на ПМЭФ-2023 14-17 июняЧитать подробнее

Путин охарактеризовал девиз нынешнего форума - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений" как крайне важный и своевременный.

"Отмечу, что российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций. По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2 процента", - говорится в обращении.

В РоссииВ Кремле ждут иностранных гостей на ПМЭФЧитать подробнее

При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности, подчеркнул президент.

"В числе приоритетов и стимулирование рынка труда. Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий "бережливого производства", модернизации предприятий. И конечно, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости", - говорится в документе.

ПМЭФ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совфед одобрил закон об ограничении выезда за рубеж и признании паспортов недействительными

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

Херсонские власти ожидают в ближайшие часы пика подъема воды в Алешках

Нацпарк с тысячами животных затопило в Херсонской области

Более 20 тысяч человек могут оказаться в зоне подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Военная операция на Украине

В Курской области после взрывов на подстанции без электричества остались два села

Одно село в Херсонской области полностью затоплено, в трех вода поднялась по крыши

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });