Перспективы российской и глобальной экономики будут обсуждаться на ПМЭФ в этом году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Перспективы российской экономики и глобальные изменения в мире обсудят участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"По традиции в его насыщенной, содержательной повестке - широкий круг актуальных и значимых тем. Ученые и предприниматели, политики и общественные деятели обсудят ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики, те глубокие, системные изменения, которые сегодня набирают силу. В немалой степени они обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить как политическую, так и экономическую независимость", - говорится в приветствии президента РФ участникам форума. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин охарактеризовал девиз нынешнего форума - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений" как крайне важный и своевременный.

"Отмечу, что российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций. По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2 процента", - говорится в обращении.

При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности, подчеркнул президент.

"В числе приоритетов и стимулирование рынка труда. Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий "бережливого производства", модернизации предприятий. И конечно, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости", - говорится в документе.