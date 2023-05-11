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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Путину сообщили о планах "СИБУРа" вложить до $3 млрд в производство полипропилена

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "СИБУР" планирует вложить $2,5-3 млрд в проект по производству полипропилена в Тобольске, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Выход на промышленное производство, по его словам, запланирован на 2027 год.

"Они планировали год назад начать этот проект, но в силу объективных обстоятельств потребовалось время для того, чтобы заменить оборудование недружественных стран на российские аналоги и на оборудование из наших стран-партнеров", - отметил Моор.

Ранее сообщалось, что "СИБУР" вынес на общественные слушания проект, который предполагает строительство установки дегидрирования пропана и выпуска полипропилена с учетом максимального использование уже имеющейся энергетической и сырьевой инфраструктуры тобольской площадки.

Проект будет реализовываться в рамках заключенного соглашения между компанией и Минэнерго о модернизации действующих и создании новых мощностей.

Общественные слушания проводятся с 28 апреля по 28 мая.

ООО "Запсибнефтехим" - крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарная мощность которого позволяет производить 2,5 млн тонн базовых полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена). В 2020 году комплекс вышел на проектную мощность.

На площадку "Запсибнефтехима" в Тобольске поступает широкая фракция углеводородов (ШФЛУ), получаемая после переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) от нефтяников и "жирного" газа от газовых компаний. ШФЛУ на газофракционирующей установке разделяется на несколько продуктов, в частности, сжиженные углеводородные газы (СУГ). Так, получаемый пропан "СИБУР" перерабатывает в пропилен, а затем полипропилен.

Александр Моор СИБУР Тобольск Тюменская область ЗапСибНефтехим
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