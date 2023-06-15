Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Японские участники проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" получили дивиденды в юанях

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Японские компании получили дивиденды в юанях от участия в российских проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", пишет газета Nikkei.

Введение западных санкций фактически лишило РФ доступа к возможности расчетов в долларах, в связи с чем методы выплаты дивидендов иностранным участникам проектов были пересмотрены, отмечает издание.

В прошлом году Москва заменила операторов обоих проектов на российские юрлица. Японские компании сохранили доли в "Сахалин 1" и "Сахалин 2" после ухода ряда американских и европейских участников. Sakhalin Oil and Gas Development Co. (SODECO) осталась владельцем 30% проекта "Сахалин 1", а Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранили за собой соответственно 12,5% и 10% в "Сахалине 2".

До введения санкций дивиденды по этим проектам обычно переводились участникам в долларах дважды в год через банковский счет в Сингапуре. Однако в начале 2023 года российские компании создали новый маршрут денежных переводов, пишет Nikkei.

По данным газеты, переводы дивидендов в юанях японским компаниям проводились с помощью Газпромбанка.

Юань не является предпочтительной валютой расчетов для японских получателей, поскольку на него распространяются определенные трансграничные ограничения. Однако доля транзакций в юанях по всему миру растет, отмечает Nikkei.

Япония Сахалин 1 Сахалин-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2023

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний

"АвтоВАЗ" запланировал увеличение производства в 2024 году на треть

"АвтоВАЗ" запланировал увеличение производства в 2024 году на треть
ПМЭФ-2023

ЦБ РФ не против создания конкурента карте "Мир"

ПМЭФ-2023

Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес

Орешкин и Решетников назвали контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес
ПМЭФ-2023

Глава ЦБ РФ назвала возврат к плановым методам большим риском для экономики

Глава ЦБ РФ назвала возврат к плановым методам большим риском для экономики
ПМЭФ-2023

Набиуллина надеется на возврат с 1 июля к раскрытию информации с "санкционными" изъятиями

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС

ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5-5,25%

ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5-5,25%

Рынок акций РФ в среду продолжил рост в ожидании паузы в повышении ставок ФРС США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });