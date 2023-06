Японские участники проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" получили дивиденды в юанях

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Японские компании получили дивиденды в юанях от участия в российских проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", пишет газета Nikkei.

Введение западных санкций фактически лишило РФ доступа к возможности расчетов в долларах, в связи с чем методы выплаты дивидендов иностранным участникам проектов были пересмотрены, отмечает издание.

В прошлом году Москва заменила операторов обоих проектов на российские юрлица. Японские компании сохранили доли в "Сахалин 1" и "Сахалин 2" после ухода ряда американских и европейских участников. Sakhalin Oil and Gas Development Co. (SODECO) осталась владельцем 30% проекта "Сахалин 1", а Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранили за собой соответственно 12,5% и 10% в "Сахалине 2".

До введения санкций дивиденды по этим проектам обычно переводились участникам в долларах дважды в год через банковский счет в Сингапуре. Однако в начале 2023 года российские компании создали новый маршрут денежных переводов, пишет Nikkei.

По данным газеты, переводы дивидендов в юанях японским компаниям проводились с помощью Газпромбанка.

Юань не является предпочтительной валютой расчетов для японских получателей, поскольку на него распространяются определенные трансграничные ограничения. Однако доля транзакций в юанях по всему миру растет, отмечает Nikkei.