Костин назвал нецелесообразной покупку "Яндекса" по заявленной цене

Глава ВТБ предложил передать актив во внешнее управление по примеру "Фортума"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сделка по покупке консорциумом инвесторов пакета акций "Яндекса" по той цене, которая выставлена за компанию, не целесообразна - раз актив пытаются продать без предусмотренного текущим регулированием для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его во внешнее управление, как "Фортум", считает глава ВТБ Андрей Костин.

Он сказал об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ. Его спросили, окончательно ли ВТБ отказался от участия в консорциуме.

"Более того, я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. Это рыночная (сделка - ИФ) получается. За что?", - ответил глава ВТБ.

"У нас есть указ президента за 50% (имеется в виду требование о дисконте при выходе иностранных инвесторов из российских активов - ИФ), а здесь речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все... Надо по схеме "Фортума" действовать, забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот моя позиция на сегодняшний день", - заявил Костин.

В середине мая Bloomberg сообщил, что "Яндекс" получил заявки претендентов на приобретение как минимум 51% акций интернет-компании, стоимость такого пакета оценивается в $7-7,5 млрд. По информации агентства, предложения поступили от основателя "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова и главы "Норникеля" Владимира Потанина, заявка которого включает и потенциальных соинвесторов, в том числе Романа Абрамовича и банк ВТБ (последние уже являются миноритариями "Яндекса" - ИФ). Также к консорциуму мог присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов.

23 мая Костин подтвердил, что ВТБ интересуется покупкой доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов. "ВТБ заинтересован в покупке доли в российском "Яндексе" в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях", - сообщили в тот же день в пресс-службе банка.

В конце апреля президент Владимир Путин своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, попали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество. Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отмечали в Росимуществе. На следующий день после выхода указа советы директоров "Фортума" и "Юнипро" по требованию Росимущества сменили гендиректоров.

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