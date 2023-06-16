Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Костин назвал нецелесообразной покупку "Яндекса" по заявленной цене

Глава ВТБ предложил передать актив во внешнее управление по примеру "Фортума"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сделка по покупке консорциумом инвесторов пакета акций "Яндекса" по той цене, которая выставлена за компанию, не целесообразна - раз актив пытаются продать без предусмотренного текущим регулированием для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его во внешнее управление, как "Фортум", считает глава ВТБ Андрей Костин.

Он сказал об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ. Его спросили, окончательно ли ВТБ отказался от участия в консорциуме.

"Более того, я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. Это рыночная (сделка - ИФ) получается. За что?", - ответил глава ВТБ.

"У нас есть указ президента за 50% (имеется в виду требование о дисконте при выходе иностранных инвесторов из российских активов - ИФ), а здесь речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все... Надо по схеме "Фортума" действовать, забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот моя позиция на сегодняшний день", - заявил Костин.

В середине мая Bloomberg сообщил, что "Яндекс" получил заявки претендентов на приобретение как минимум 51% акций интернет-компании, стоимость такого пакета оценивается в $7-7,5 млрд. По информации агентства, предложения поступили от основателя "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова и главы "Норникеля" Владимира Потанина, заявка которого включает и потенциальных соинвесторов, в том числе Романа Абрамовича и банк ВТБ (последние уже являются миноритариями "Яндекса" - ИФ). Также к консорциуму мог присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов.

23 мая Костин подтвердил, что ВТБ интересуется покупкой доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов. "ВТБ заинтересован в покупке доли в российском "Яндексе" в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях", - сообщили в тот же день в пресс-службе банка.

В конце апреля президент Владимир Путин своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, попали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество. Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отмечали в Росимуществе. На следующий день после выхода указа советы директоров "Фортума" и "Юнипро" по требованию Росимущества сменили гендиректоров.

Новость дополняется

Андрей Костин ВТБ Яндекс ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РСПП попросит Минфин продлить разрешение не публиковать финотчетность

ПМЭФ-2023

CEO "КАМАЗа" отметил пробуксовку локализации К5 из-за некачественных компонентов из РФ

ПМЭФ-2023

РФ будет ограничивать экспорт подсолнечника до полной загрузки своих перерабатывающих заводов

РФ будет ограничивать экспорт подсолнечника до полной загрузки своих перерабатывающих заводов
ПМЭФ-2023

В Минфине заявили, что критериев освобождения от обязанности замещать евробонды пока нет

ПМЭФ-2023

Глава Минфина РФ констатировал, что "наращивать налоги или дефицит уже некуда"

Глава Минфина РФ констатировал, что "наращивать налоги или дефицит уже некуда"

Минфин включил в "черный список" офшоров недружественные западные страны

ПМЭФ-2023

Союз золотопромышленников назвал условия для повышения ликвидности рынка золота

Союз золотопромышленников назвал условия для повышения ликвидности рынка золота
ПМЭФ-2023

Представители России и ОАЭ обсудили на панельной сессии ПМЭФ планы развития сотрудничества

Представители России и ОАЭ обсудили на панельной сессии ПМЭФ планы развития сотрудничества

ЕК откажется закупать услуги связи 5G с оборудованием Huawei и ZTE

ЕК откажется закупать услуги связи 5G с оборудованием Huawei и ZTE

Китаю предрекли лидерство по оттоку миллионеров в 2023 году

Китаю предрекли лидерство по оттоку миллионеров в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });