Polymetal продлил срок завершения обмена акций

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Polymetal сообщил, что продлил срок завершения обмена акций для нерезидентов, чьи бумаги учитываются в НРД, - их перевода из электронной в документарную форму.

Теперь последний срок завершения индивидуальных обменов - 15 сентября, объявление результатов - 18 сентября. Однако компания может изменить данные сроки. В том числе обмен может завершиться вместе с редомициляцией Polymetal в Казахстан.

Компания предупреждала, что после редомициляции ей придется запросить приостановку торгов на LSE. Polymetal продолжает взаимодействовать с Управлением по финансовому регулированию Великобритании (FCA) в отношении полного прекращения листинга на LSE надлежащим путем, отмечает в пятницу компания. При этом прекращение листинга в Лондоне подлежит одобрению акционерами и вступает в силу не менее чем через 20 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения на собрании, подчеркивает Polymetal.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).