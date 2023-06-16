ВТБ изучает в Иране опыт работы под санкциями

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ВТБ, открывший в мае представительство в Иране, пока не заключал сделок с иранскими контрагентами, но рассчитывает на участие в инфраструктурных проектах, заявил на ПМЭФ зампред банка Анатолий Печатников.

"Основные наши мотивы открытия представительства в Иране - это, прежде всего, изучение практики их работы в условиях ограничений, потому что, как известно, эта страна достаточно длительный период времени находится в похожей ситуации с точки зрения международных ограничений. Нам представляло большой интерес, как у них организован финансовый рынок, как организован банковский рынок, применяются ли практики партнерского финансирования внутри Ирана и как вообще функционирует система расчетов, в том числе международных", - рассказал Печатников.

"Плюс нам нужно взаимодействие с иранским правительством и иранским бизнесом, потому что международная торговля и была с этим государством, и развивается. Наша задача как банка внешней торговли способствовать и гражданам, и нашим компаниям в осуществлении расчетов по импорту и экспорту продукции", - добавил Печатников.

По его словам, сейчас в представительстве работает несколько человек.

"Практических сделок еще пока мы не заключили с коллегами из Ирана. Но, я думаю, конец этого года - начало следующего... Там есть большие транспортные программы, большие программы обустройства портов. Там много достаточно инициатив, которые будут, наверное, реализованы, в том числе по линии нашего министерства транспорта. Нам нужен канал перевозок, связанный с использованием территории Ирана", - заявил зампред ВТБ.

ВТБ пока не планирует открывать филиал или дочерний банк в Иране, для этого должны сложиться определенные экономические условия. "То есть мы должны увидеть спрос, должны этот спрос оценить. Тогда, наверное, возможны какие-то другие формы сотрудничества", - указал Печатников.

"Все формы участия нашего банка в финансировании тех или иных инфраструктурных проектов опираются все-таки на традиционный банкинг", - отметил он.

ВТБ - первый российский банк, открывший представительство в Иране.