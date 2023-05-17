ВТБ открыл представительство в Иране

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Иране открылось представительство ВТБ. Об этом сообщил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, руководитель Организации по развитию торговли Ирана Алиреза Пейман-Пак.

"После непрерывных усилий и поддержки со стороны Организации по развитию торговли банк ВТБ, второй по величине российский банк, открыл свое представительство в Иране", - написал замминистра в твиттере.

Он отметил, что ВТБ – первый российский банк, открывший представительство в Иране.

У ВТБ есть филиалы в Индии и Китае, а также ряд дочерних банков за рубежом, в том числе в Армении, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии.