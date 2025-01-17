ВТБ планирует открыть полноценный дочерний банк в Иране до конца 2025 года

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ВТБ до конца 2025 года планирует открыть полноценный дочерний банк в Иране, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ в 2023 году открыл представительство в Иране. "Мы сегодня объявляем о том, что до конца этого года планируем открыть банк", - заявил Костин.

По его словам, ВТБ станет первым российским банком, который придет на финансовый рынок Ирана.

"Мы обращаемся к руководству Ирана и рассчитываем, что в конце этого года нам будет выдано разрешение. У нас существует пока представительство, которое мы открыли в октябре 2023 года. Сейчас мы его трансформируем в полноценный банк", - заявил глава ВТБ.

На вопрос, будут ли работать карты банка в Иране, он ответил: "Да, уже процесс идет, уже начали работать карты, но мы планируем, что эта система будет расширена и любой российский гражданин, который приедет в Иран, сможет пользоваться картами, расплачиваться".

В ноябре 2024 года иранское агентство Tasnim сообщило, что российская платежная система "Мир" была подключена к иранской Shetab. Первый этап интеграции позволит владельцам карт национальной платежной системы Ирана Shetab использовать их в банкоматах российских банков. Второй этап даст российским туристам возможность использовать карты "Мир" в Иране. После завершения третьего этапа граждане Ирана смогут оплачивать покупки и услуги картами Shetab на территории России.

Президент Владимир Путин 17 января принял в Кремле президента Ирана Масуда Пезешкиана.