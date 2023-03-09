ЦБ внес "Мастерчейн" в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Банк России включил компанию "Мастерчейн" (ООО "Системы распределенного реестра") в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает сайт регулятора.

"В ближайшее время "Мастерчейн" допустит к своей платформе клиентов для выпуска и торговли ЦФА. Компания также рассматривает возможность подключения внешних агентов и брокеров для привлечения еще большего числа эмитентов и инвесторов", - говорится в сообщении компании.

На первом этапе компания планирует выпускать ЦФА на право денежного требования, которые могут структурироваться либо как облигации (без привязки к активам), либо как структурные инструменты с привязкой к любым видам активов.

В дальнейшем станут доступны и другие виды ЦФА: гибридные, на долю в непубличном акционерном обществе и права требования по эмиссионным ценным бумагам, отметили в компании.

Кроме этого, "Мастерчейн" уже имеет договоренности о выпуске ЦФА с "ВТБ Факторингом", где базовым активом для ЦФА выступит портфель обязательств, уступленных в адрес фактора. А также с девелопером "Джи-групп", который планирует выпустить ЦФА с привязкой к стоимости квадратного метра строящегося жилья.

"Мастерчейн" стала пятой компанией в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА. На данный момент в нем находятся еще четыре компании: блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), площадка Сбербанка, Альфа-банка, а также финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы.

В феврале ЦБ сообщал, что у регулятора на рассмотрении находятся заявки шести компаний, которые хотят получить статус операторов информсистем по выпуску ЦФА. Также три компании подали заявки на регистрацию в качестве операторов обмена ЦФА, на данный момент на рынке нет компаний с таким статусом.

В декабре 2022 года заявки на включение в реестр операторов информационных систем и операторов обмена ЦФА подала "Московская биржа", сообщал управляющий директор департамента развития бизнеса биржи Кирилл Пестов.

Компания "Мастерчейн" является оператором блокчейн-платформы, на базе которой создается ряд решений для бизнеса: ЦФА, цифровые банковские гарантии и цифровая ипотека. Кроме этого, она предоставляет инструмент для взаимодействия участников финансового рынка на основе технологии распределенных реестров.

Банки провели тестовые транзакции с использованием платформы в октябре 2017 года. Создателями компании выступили ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, НСПК, Мосбиржа и Ассоциация ФинТех.