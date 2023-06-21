Три фракции Думы отказались поддержать поправки в БК о нормативе зачисления windfall tax

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Представители фракции КПРФ, "Новые люди" и "Справедливая Россия - За правду" на заседании в среду выступили с критикой правительственных поправок в Бюджетный кодекс, по которым налог на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 100%, но критика касалась не норматива, а самой идеи введения данного налога.

Поправки в Бюджетный кодекс (№375105-8) правительство внесло в начале июня. Документ содержит целый ряд бюджетных норм, которые не имеют отношения к новому налогу, речь идет, например, о зачислении штрафов за перегруз автотранспорта, госрегистрации эмиссий субфедеральных облигаций. При этом упоминается, что планируемый к введению налог на сверхприбыль прошлых лет (обеспечительный платеж по налогу) по нормативу 100% будет зачисляться в федеральный бюджет. Сами поправки в НК, которые вводят windfall tax, поступили в Госдуму только на прошлой неделе. В обоих документах говорится, что поступления за налоговый период 2024 года в федеральный бюджет от нового налога ожидаются на уровне порядка 300 млрд рублей.

"Правильно было бы вносить одновременно и изменения в Бюджетный кодекс, и изменения в налоговое законодательство", - отметил в ходе выступления от фракций депутат Евгений Бессонов (КПРФ). "Этот проект – изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс, он не такой простой. У любого закона есть идеология, и какую идеологию вкладывает министерство финансов в данный законопроект? Декларирует, что якобы ради наполнения бюджета необходимо взять налог на сверхприбыль прошлых лет. Этих средств будет аж 300 млрд рублей. И с кого будут получены эти сверхприбыли? Это будет получено с законопослушных предприятий, которые заплатили уже все налоги, включая налоги на прибыль. Многие вложили средства в перевооружение, технологическое переоснащение, решали вопросы импортозамещения, а теперь Минфин задним числом требует заплатить дополнительный налог, но у рачительного производственника эти финансы вложены в предприятие, и в сложной ситуации, когда оборотных средств не хватает или вообще нет, у производителя в силу закона будут изыматься ресурсы", - сказал депутат Бессонов.

Коллегу от КПРФ поддержал депутат от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, который отметил, что фракция тоже не поддерживает документ. "Вы все коллеги знаете, что закон не имеет обратной силы. Сейчас же нам предлагают обложить налогом деньги, заработанные в прошлом и позапрошлом году. Это противоречит и законодательной практике, и здравому смыслу. Деньги, которые сейчас предлагается изъять, не лежат у бизнеса на полке, все они вложены в развитие предприятий, в захват новых рынков, в импортозамещение, о котором у нас постоянно говорят. Эти средства помогают перестраивать экономику. Если сейчас разрушить эту систему, то можно поломать все, что частный бизнес выстраивал последние два года. Да, это решение принесет в краткосрочной перспективе доходы, Минфин подсчитал, что речь идет о 300 млрд рублей, но закон повлечет очень серьезные последствия и утрату доверия, в итоге мы получим крупные финансовые потери, они будут в разы больше, чем одномоментный доход", - сказал Плякин. "В сложные времена нехваткой денег нельзя оправдывать несправедливые и откровенно вредные законы, иначе эти времена станут еще сложнее", - добавил депутат.

Представитель фракции "Единая Россия" Валентина Артамонова в ходе выступления сосредоточилась на поправках, которые не касаются нового налога и предложила поддержать законопроект. Выступавший следом депутат от фракции "Справедливая Россия - За правду" Валерий Гартунг вернулся к теме windfall tax и отметил, что поправки нужно рассматривать месте с Налоговым кодексом. "Фракция за законопроект голосовать не будет", - сказал Гартунг и предложил при рассмотрении поправок в Налоговый кодекс провести детальное обсуждение нового налога.

"Очень, конечно, сейчас были интересно присутствовать при генеральной репетиции обсуждения законопроекта, который мы будем рассматривать в Госдуме на следующей неделе (проекта закона о введении windfall tax- ИФ), но так получилось, что к этому законопроекту по Бюджетному кодексу, который действительно очень важный и очень нужен для формирования бюджетов на очередной бюджетный цикл, это имеет достаточно косвенное значение. Если палата примет решение не принимать налог на сверхприбыль, тогда ко второму чтению эта поправка уйдет, но все остальное, хорошее, что в нем содержится и фракция КПРФ и "Новые люди" и "Справедливая Россия" предлагают не поддерживать, вот предлагаю конструктивно подойти к этому вопросу и все-таки поддержать законопроект", - отменила первый зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева.

Замминистра финансов Алексей Лавров – основной докладчик от правительства по законопроекту – предложил поддержать идею депутата Гартунга и основное обсуждение идеи о windfall tax провести во время принятия поправок в Налоговый кодекс. "Данный конкретный законопроект (поправки в БК- ИФ) содержит 28 поправок очень нужных в бюджеты всех уровней, из них одна содержит норму о том, что будущий налог, который еще предстоит обсудить и принять, зачисляется в федеральный бюджет, против чего ни у кого возражений нет. Никто же не предлагает отдать его в бюджеты субъектов или менять этот норматив", - сказал Лавров.

"Мы просим поддержать этот законопроект (о нормативе зачисления windfall tax - ИФ) в первом чтении, а ко второму чтению у нас действительно будет полная ясность, в каком формате и в каком объеме будет поступать этот налог в федеральный бюджет. Цифра в 300 млрд рублей действительно содержится в пояснительной записке, как оценочная на тот момент, когда этот законопроект вносился и в правительство, и в Госдуму и, конечно, эта цифра может быть изменена, тем более, что она никак не зафиксирована нормативно, а является одной из информаций, представленной к этому законопроекту", - сказал Алексей Лавров.

Законопроект, который устанавливает для компаний налог на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 28 июня.