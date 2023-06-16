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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Micron Technology инвестирует $600 млн в свое предприятие в Китае

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology намерен инвестировать 4,3 млрд юаней ($603 млн) в ближайшие несколько лет в свое предприятие по выпуску чипов в китайском Сиане, передает CNN.

Компания продолжает вкладывать средства в китайский бизнес, несмотря на то, что Управление по вопросам киберпространства КНР в мае 2023 года запретило местным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию Micron.

"Этот инвестиционный проект показывает, что Micron сохраняет приверженность китайскому рынку и китайской команде", - написал в WeChat гендиректор американской компании Санджай Мехротра.

Планируемые инвестиции включают в себя покупку оборудования тайваньской Powertech Technology Inc, которое используется Micron на предприятии в Сиане с 2016 года.

Кроме того, американская компания намерена открыть новую производственную линию на предприятии для выпуска, в частности, чипов памяти для мобильных устройств.

С начала 2023 года капитализация Micron выросла на 38%.

Micron Китай США Powertech Technology Санджай Мехротра
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