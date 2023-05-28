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США не будут мириться с китайским запретом на использование чипов компании Micron

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр торговли США Джина Раймондо заявила журналистам, что в Вашингтоне "не потерпят" недавнего решения властей КНР запретить использование чипов американской компании Micron Technology в некоторых критически важных секторах китайской экономики.

"Мы не потерпим этого и не думаем, что это будет успешным. Мы рассматриваем это как простое экономическое принуждение", - цитирует министра агентство Bloomberg.

Как сообщалось, в прошлое воскресенье Управление по вопросам киберпространства Китая запретило ведущим производителям компьютерного оборудования покупать продукцию Micron Technology - крупнейшего производителя чипов памяти в США.

"Операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупки продукции у Micron", - говорилось в заявлении регулятора.

В нем отсутствуют подробности, но говорится, что чипы Micron представляют "серьезные риски для сетевой безопасности".

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