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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Micron может потерять половину выручки от китайских клиентов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology может потерять примерно половину выручки, получаемой от клиентов в КНР и Гонконге, в результате запрета на покупку ее продукции для ряда китайских компаний.

В мае этого года Управление по вопросам киберпространства КНР запретило местным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию Micron.

Доля компаний КНР и Гонконга составляет примерно четверть общей выручки Micron, включая прямую реализацию продукции и продажи через дистрибьюторов, говорится в уведомлении, направленном компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в пятницу.

"Мы в данный момент полагаем, что под угрозой находится примерно половина выручки от китайских клиентов, то есть доля глобальной выручки, выражающаяся низким двузначным числом в процентном выражении", - говорится в сообщении Micron.

Компания работает над тем, чтобы смягчить последствия действий китайских властей.

Акции Micron теряют в цене 1,8% на торгах в пятницу.

Micron Китай
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