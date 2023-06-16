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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Бывшая "дочка" Otis вложит 0,5 млрд рублей в увеличение мощности завода в Петербурге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Meteor Lift (до ребрендинга - ООО "ОТИС Лифт", входит в холдинг S8 Capital после ухода Otis из России) инвестирует 500 млн рублей в модернизацию своего завода в Петербурге, сообщает пресс-служба компании. Такое соглашение компания подписала с правительством Петербурга на ПМЭФ-2023.

В рамках программы по локализации производства и повышения технологической независимости Meteor Lift мощности завода в Петербурге вырастут с 10 тысяч до 15 тысяч лифтов в год. Для этой цели Meteor Lift оборудует две производственные линии, на которых будет освоен выпуск новых видов продукции, в том числе дверей для премиальных и высокоскоростных моделей лифтов. Реализовать проект компания планирует в течение двух лет.

Американская Otis в 2022 году решила уйти из России. В конце июля 2022 года российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна выкупил ее российский бизнес. Формально покупателем активов, согласно пресс-релизу американской компании, выступила инвесткомпания Ice Development, специализирующаяся на секторе недвижимости и занимающаяся установкой и техобслуживанием систем вентиляции, кондиционирования, холодильных агрегатов и вытяжных систем. Сумма сделки не раскрывалась.

Лифтовый завод в Петербурге возобновил прием новых заказов и работу через три дня после закрытия сделки в июле 2022 года. За первый месяц работы завод произвел более 400 единиц оборудования, достигнув максимума с марта 2022 года. В настоящее время продукция выпускается под маркой Meteor Lift.

Otis Петербург S8 Capital Meteor Lift
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