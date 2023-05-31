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Глава ФНС пообещал сократить сроки налоговых проверок бизнеса и число требуемых документов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров согласился с мнением предпринимателей, что затягивание налоговых проверок мешает бизнесу, но заявил, что проблема уже почти решена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Участвуя во Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, глава ФНС рассказал, что в настоящее время в службе создана система мониторинга проверок под его личным контролем. Кроме того, по данным ФНС, ведомство сократило количество налоговых проверок и сейчас проверяется один налогоплательщик из тысячи, среди МСП - один из 10 тысяч На очереди - сокращение объема истребуемых документов", - сообщили в пресс-службе Титова.

По данным ФНС, лишь 2% проверок в настоящее время выходят за пределы нормативных сроков.

"По словам главы ФНС, в промышленную эксплуатацию также внедрен мониторинг выставления всех требований по документам, что привело к сокращению объема истребований у крупнейших налогоплательщиков на 80%. Такую систему ФНС планирует внедрять по всей стране, но для этого потребуется время", - сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

В ФНС также отметили, что за последние два года компании вывели 150 млрд рублей с тех счетов, где не было обеспечения, пообещав разработать внутренние критерии службы для применения блокировки счетов с учетом стажа работы проверяемого предприятия и результатов предыдущих проверок.

"Налоговое администрирование всегда было одним из тех аспектов, которые наиболее чувствительны для предпринимателей. За последний год внимание ФНС к бизнесу только усилилось. Но, к счастью, руководство налоговой службы слышит голос тех, с кем работает. Думаю, с участием центрального аппарата ФНС нам удастся устранить те бюрократические препоны, которые мешают законопослушному бизнесу", - сказал Титов.

Он также отметил, что предложения, представленные в спецдокладе "Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году", который вошел в состав ежегодного доклада бизнес-омбудсмена президенту, в ФНС пообещали рассмотреть в ближайшее время.

ФНС Даниил Егоров Борис Титов
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