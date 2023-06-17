Оргкомитет ПМЭФ отметил продолжение работы в РФ половины компаний из недружественных стран

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ряд компаний из недружественных стран расширили деятельность в РФ, сообщил в субботу ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков.

"Хотел бы отметить, что больше половины иностранных компаний из недружественных стран решили остаться в России и продолжить экономическую деятельность. Президент Американской Торговой палаты Роберт Эйджи отметил, что в России остались дружественные американские компании, 35% из которых расширили за период проведения СВО свою деятельность на территории российской экономики"- сказал он в субботу журналистам.

Кобяков сообщил, что в Петербургском международном экономическом форуме приняли участие, в том числе, 150 компаний из 25 недружественных стран.

Ранее стало известно, что в рамках форума было заключено более 900 соглашений на общую сумму в 3,86 трлн рублей.